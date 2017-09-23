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СМИ: китайский грузовик "Тяньчжоу-1" покинул орбиту и сгорел в плотных слоях атмосферы

Космос
23 сентября, 8:16 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 23, сентября. /ТАСС

Основной задачей полета грузовика была отработка технологии стыковки в разных режимах с модулем "Тяньгун-2" и заправка лаборатории

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ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-1" осуществил контролируемый сход с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом в субботу сообщило CCTV.

По его данным, корабль, выполнив все задачи по работе с космической лабораторией, 22 сентября начал контролируемый сход с орбиты. Находясь под постоянным контролем, "Тяньчжоу-1" совершил два тормозных маневра, непрерывно снижаясь, после чего вошел в плотные слои атмосферы и сгорел, отмечается в репортаже.

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"Тяньчжоу-1" был запущен 20 апреля с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" ("Великий поход - 7"). Основной задачей его полета была отработка технологии стыковки в разных режимах с модулем "Тяньгун-2" и заправка лаборатории топливом. Всего было осуществлено три стыковки и дозаправки - в апреле, июне и сентябре. 18 сентября он в последний раз отстыковался от космической лаборатории и приступил к испытаниям на орбите.

Китай стал третьей страной после России и США, освоившей технологию дозаправки кораблей, которая является жизненно важной для развертывания на орбите национальной космической станции.

"Тяньчжоу-1" сконструирован для доставки в космос до 6 тонн полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2" и доставлять необходимое оборудование для работы космической лаборатории.

Китай в последние годы активно продвигает комплексную программу строительства национальной орбитальной станции, которую собирается ввести в эксплуатацию к 2022 году.

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