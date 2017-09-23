В Японии продают копию шаттла Discovery из парка Space World

ТОКИО, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Известный и некогда крайне популярный парк развлечений Space World в японском городе Китакюсю на западе страны закрывается и в спешном порядке пытается распродать наиболее примечательные экспонаты. Среди них - полноразмерная копия американского космического шаттла Discovery.

Цена, за которую парк развлечений хотел бы продать знаменитый экспонат, внушительная - 1 млрд иен (около $8,9 млн по текущему курсу). Этот шаттл на протяжении почти 30 лет был символом и главной достопримечательностью парка развлечений, открытого в 1990 году. Объявив о продаже шаттла, компания-оператор Space World подчеркнула, что часть вырученных средств пойдет на финальное новогоднее шоу фейерверков, которым и ознаменуется официальное закрытие парка.

В конце прошлого года парк Space World оказался в центре крупного скандала из-за открытия нового ледового катка. На администрацию обрушился шквал критики, поскольку во льду катка, который позиционировался как уникальный, находились 5 тыс. настоящих рыб. Разгневанные посетители были уверены, что при его заливке использовалась живая рыба. И хотя администрация парка позднее пояснила, что специально для создания этого катка была куплена мертвая рыба, японские граждане не смогли принять такой необычный каток, позднее его пришлось закрыть из-за продолжающихся негативных отзывов. А еще через месяц было объявлено, что и Space World будет закрыт к концу 2017 года.