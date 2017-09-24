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С базы ВВС в Калифорнии запустили спутник-разведчик

Космос
24 сентября, 8:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, сентября. /ТАСС

Данные об оборудовании спутника не разглашаются, но SpaceFlight утверждает, что на борту аппарата может находиться прибор, который сможет круглосуточно наблюдать за определенными объектами на Земле

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© NASA via AP

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель Atlas V со спутником NROL-42 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) была запущена в воскресенье со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Об этом сообщила американская компания United Launch Alliance (ULA).

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Первоначально запуск был запланирован на пятницу, но был отложен буквально в последнюю минуту из-за необходимости заменить батарею на разгонном блоке носителя.

Информация о грузе и оборудовании спутника не разглашается, как и сроки его эксплуатации, цели и задачи. Согласно НУВКР, NROL-42 предназначен для своевременного обнаружения потенциальных угроз национальным интересам США. По данным интернет-ресурса SpaceFlight, на борту аппарата может также находиться прибор HEO-4, который оснащен инфракрасными сенсорами, позволяющими вести круглосуточное наблюдение за определенными объектами на Земле. Как считают специалисты ресурса, главное предназначение NROL-42 заключается в оперативном фиксировании ракетных запусков в Северном полушарии.

Запуск в воскресенье стал седьмым по счету у ULA в текущем году и 121-м с момента основания компании в 2006 году. Эта компания является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin. Число миссий ULA, выполненных для НУВКР, достигло 25.

29 июля 2016 года ULA запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Atlas V с аппаратом NROL-61. 1 марта 2017 года компания осуществила запуск с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) ракеты-носителя Atlas V со спутником NROL-79.

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