В Австралии начал работу Международный конгресс астронавтики

АДЕЛАИДА /Австралия/, 25 сентября. /ТАСС/. 68-й конгресс Международной астронавтической федерации (МАФ) начал в понедельник работу в Аделаиде (штат Южная Австралия). В работе этого крупнейшего отраслевого форума принимают участие свыше 4 тыс. представителей более чем 80 стран мира - руководители национальных космических агентств и компаний, ученые, специалисты самых различных областей, связанных с изучением и освоением космоса. Российскую делегацию возглавляет генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров.

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Работа конгресса будет продолжаться пять дней, в его рамках состоятся многочисленные двусторонние и многосторонние переговоры, пройдут свыше 200 конференций, симпозиумов, презентаций, семинаров по различным аспектам освоения космического пространства. Значительное число мероприятий будет посвящено исследованию и перспективам освоения Луны и Марса в ближайшее десятилетие.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в оргкомитете, в рамках конгресса пройдут торжественные мероприятия по случаю отмечаемых в нынешнем году 60-летия запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года) и 50-летия заключения Договора о космосе (Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела). Этот документ, являющийся основой международного космического права, вступил в силу 10 октября 1967 года.

В Австралии, в отличие от подавляющего большинства развитых экономических держав мира, нет государственной космической программы и ведомства, занимающегося вопросами освоения космического пространства. Тем не менее два месяца назад министр промышленности, инноваций и науки Артур Синодинос объявил о формировании экспертной группы для разработки предложений по созданию национального космического агентства. Многие местные эксперты ожидают, что страна-хозяйка нынешнего конгресса может выступить в ближайшие дни в Аделаиде с какими-то важными объявлениями на этот счет.

Австралия принимает Международный конгресс астронавтики во второй раз - 49-й конгресс прошел в 1998 году в Мельбурне.