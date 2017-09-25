Австралия намерена создать собственное космическое агентство

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АДЕЛАИДА /Австралия/, 25 сентября. /ТАСС/. Австралия намерена создать Национальное космическое агентство. Об этом сообщил в понедельник австралийский министр образования Саймон Бирмингем.
"Мы намерены основать Национальное космическое агентство Австралии", - сказал Бирмингем на открытии Международного австронавтического конгресса в Аделаиде. Он уточнил, что новая организация будет изучать космическое пространство в мирных целях, заниматься разработкой и внедрением новых космических технологий.
Национальное космическое агентство Австралии планирует сотрудничать с ведущими космическими агентствами мира, в том числе с NASA и Роскосмосом. Российскую делегацию на крупнейшем отраслевом форуме в Аделаиде возглавляет генеральный директор корпорации Игорь Комаров.
Международный астронавтический конгресс проходит в преддверии 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года).