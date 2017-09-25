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Роскосмос может помочь ОАЭ в создании собственного отряда космонавтов

Космос
25 сентября, 8:13 UTC+3 АДЕЛАИДА /Австралия/ 25, сентября. /ТАСС

Страны могут сотрудничать и в области производства космической техники, проведения научных экспериментов на МКС, сказал представитель Роскосмоса Сергей Крикалев

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АДЕЛАИДА /Австралия/, 25 сентября. /ТАСС/. Роскосмос и космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов подписали на Международном астронавтическом конгрессе соглашение о намерениях, в рамках которого Россия в будущем может помочь ОАЭ создать собственный отряд космонавтов. Об этом сообщил журналистам директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

"Сегодня было подписано соглашение о намерениях с космическим агентством ОАЭ, подразумевающее широкий спектр сотрудничества. Партнерство может быть в области пилотируемых программ, причем, насколько я понимаю, речь идет не о полете туриста. Арабская сторона заинтересована в создании собственного отряда космонавтов", - сказал Крикалев.

По его словам, Россия и ОАЭ могут сотрудничать и в области производства космической техники, проведения научных экспериментов на МКС. "Мы объяснили нашим партнерам, что это самое простое и очевидное, с чего можно начать. Это международная платформа для отработки технологий. Мы готовы включить их перечень экспериментов в число проводимых на борту МКС", - уточнил директор по пилотируемым программам Роскосмоса.

Крикалев добавил, что пока рано говорить о сроках реализации подписанного соглашения. "В рамках данного соглашения речь идет о проработке возможностей, в том числе и в помощи по отбору в отряд космонавтов: наши специалисты могут помочь им отбирать своих кандидатов и в организации тренировок. Какую-то часть можно проводить и в России, в Центре подготовки космонавтов", - отметил директор по пилотируемым программам Роскосмоса.

Следующий этап переговоров космических агентств России и ОАЭ пройдет на авиасалоне Dubai Airshow в ноябре этого года. "Видимо, следующий этап переговоров пройдет на авиашоу в Дубае. Затем в феврале следующего года на другой площадке. Кстати, специалисты ОАЭ уже приезжали к нам на пилотируемый пуск к МКС на космодром Байконур и увидели конечный этап работы", - добавил Крикалев.

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