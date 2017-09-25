Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия и США не собираются сокращать сотрудничество в космосе

Космос
25 сентября, 8:23 UTC+3 АДЕЛАИДА /Австралия/ 25, сентября. /ТАСС

Пока нет решения затопить МКС, сообщил представитель Роскосмоса Сергей Крикалев

Поделиться
Материал из 1 страницы

АДЕЛАИДА /Австралия/, 25 сентября. /ТАСС/. Россия и США не планируют сокращать двустороннее космическое сотрудничество, а решения о затоплении Международной космической станции нет. Об этом сообщил в понедельник журналистам на Международном астронавтическом конгрессе директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

Смотрите также
Ракета-носитель с "Союзом ТМА-16М" установлена на "Гагаринский старт" в Байконуре.

Космос ближе: от первого космонавта до космических туристов

"Заявления о возможном выделении российского сегмента МКС в самостоятельную станцию велись на фоне планов США затопить МКС. Если США примут решение о затоплении станции, тогда какие-то меры со своей стороны принимать будем. Однако пока такого решения нет. Как и нет задач ни с нашей, ни с американской стороны о сокращении сотрудничества", - сказал он.

По словам Крикалева, Роскосмос планирует продолжать совместную работу с США и на низкой околоземной орбите, а по поводу дальнейшей судьбы МКС специалисты будут рассматривать различные сценарии и выбирать наиболее эффективный.

Он также сообщил, что российские космонавты могут получить места на американских пилотируемых кораблях, Роскосмос уже ведет с NASA соответствующие переговоры.

"Переговоры идут, после того как у американской стороны появятся собственные пилотируемые корабли, рассматривается возможность перекрестных полетов совместных экипажей как на российских, так и на американских кораблях. Это могло бы стать хорошей подстраховкой друг другу", - отметил Крикалев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Денис Мацуев: из авантюры вышел толк
2
Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигатель
3
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
4
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
5
Пентагон: "Пособие по войне с Россией" не является официальным документом
6
Избирком ФРГ: на выборах в Бундестаг победил блок Меркель
7
СМИ: футболист ПСЖ Кавани не уступил право бить пенальти Неймару за бонус в €1 млн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама