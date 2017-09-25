Россия и США не собираются сокращать сотрудничество в космосе

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АДЕЛАИДА /Австралия/, 25 сентября. /ТАСС/. Россия и США не планируют сокращать двустороннее космическое сотрудничество, а решения о затоплении Международной космической станции нет. Об этом сообщил в понедельник журналистам на Международном астронавтическом конгрессе директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев.
"Заявления о возможном выделении российского сегмента МКС в самостоятельную станцию велись на фоне планов США затопить МКС. Если США примут решение о затоплении станции, тогда какие-то меры со своей стороны принимать будем. Однако пока такого решения нет. Как и нет задач ни с нашей, ни с американской стороны о сокращении сотрудничества", - сказал он.
По словам Крикалева, Роскосмос планирует продолжать совместную работу с США и на низкой околоземной орбите, а по поводу дальнейшей судьбы МКС специалисты будут рассматривать различные сценарии и выбирать наиболее эффективный.
Он также сообщил, что российские космонавты могут получить места на американских пилотируемых кораблях, Роскосмос уже ведет с NASA соответствующие переговоры.
"Переговоры идут, после того как у американской стороны появятся собственные пилотируемые корабли, рассматривается возможность перекрестных полетов совместных экипажей как на российских, так и на американских кораблях. Это могло бы стать хорошей подстраховкой друг другу", - отметил Крикалев.