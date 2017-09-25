Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Запуск к МКС российского модуля "Наука" запланирован на 2018 год

Космос
25 сентября, 10:28 UTC+3 АДЕЛАИДА /Австралия/ 25, сентября. /ТАСС

Глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель ранее заявил, что запуск модуля с европейским манипулятором ERA предварительно пройдет осенью 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сборка модуля МКС

Сборка модуля МКС

© Владимир Астапкович/ТАСС

АДЕЛАИДА /Австралия/, 25 сентября. /ТАСС/. Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" на Международную космическую станцию (МКС) планируется на первую половину 2018 года. Об этом сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

СПЕЦПРОЕКТ

Просто космос

От Гагарина до "ЭкзоМарса"

"Мы работаем в этом направлении. Планируем запустить модуль МЛМ в первой половине 2018 года", - сказал Комаров на пресс-конференции глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе.

Ранее глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель сообщил в интервью ТАСС, что запуск модуля с европейским манипулятором ERA предварительно запланирован на осень 2018 года.

МЛМ начали строить в 1995 году, первоначально он рассматривался как дублер блока "Заря" (первый модуль МКС). В 2004 году было принято решение о его преобразовании в полноценный летный модуль научного назначения с запуском в 2007 году, но старт постоянно переносился.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Комаров, Игорь Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигатель
2
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Курской области
5
Качиньский считает, что Германия не может отказать Польше в выплате репараций
6
Денис Мацуев: из авантюры вышел толк
7
В Приморье вспоминают погибшего в Сирии генерала Асапова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама