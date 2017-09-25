Запуск к МКС российского модуля "Наука" запланирован на 2018 год

АДЕЛАИДА /Австралия/, 25 сентября. /ТАСС/. Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" на Международную космическую станцию (МКС) планируется на первую половину 2018 года. Об этом сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

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"Мы работаем в этом направлении. Планируем запустить модуль МЛМ в первой половине 2018 года", - сказал Комаров на пресс-конференции глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе.

Ранее глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель сообщил в интервью ТАСС, что запуск модуля с европейским манипулятором ERA предварительно запланирован на осень 2018 года.

МЛМ начали строить в 1995 году, первоначально он рассматривался как дублер блока "Заря" (первый модуль МКС). В 2004 году было принято решение о его преобразовании в полноценный летный модуль научного назначения с запуском в 2007 году, но старт постоянно переносился.