Конкурс на замещение должности главы Центра Хруничева могут объявить в начале 2018 года

АДЕЛАИДА /АВСТРАЛИЯ/, 25 сентября. /ТАСС/. Роскосмос может в начале 2018 года объявить конкурс на замещение должности гендиректора Центра им. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон" и "Ангара"). Об этом сообщил в понедельник журналистам на Международном астронавтическом конгрессе глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Есть конкурсная процедура, когда объявляется конкурс и назначается директор предприятия. Сейчас идет конец приватизации Центра Хруничева. Когда она пройдет и будет образовано акционерное общество, а мы это должны сделать до конца года, после этого будет объявлен конкурс. В начале следующего года, я надеюсь, будут все основания провести конкурс", - сказал Комаров.

Он добавил, что работа Алексея Варочко, который сейчас является врио гендиректора Центра Хруничева, устраивает руководство Роскосмоса.

В июне этого года Андрей Калиновский, занимавший пост главы Центра с августа 2014 года, был назначен исполнительным директором по обеспечению качества и надежности госкорпорации "Роскосмос". Вместо него и. о. генерального директора предприятием был назначен Варочко, бывший до этого замгендиректора.