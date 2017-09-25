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Конкурс на замещение должности главы Центра Хруничева могут объявить в начале 2018 года

Космос
25 сентября, 10:59 UTC+3 АДЕЛАИДА /АВСТРАЛИЯ/ 25, сентября. /ТАСС

Глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что работа Алексея Варочко, который является врио гендиректора Центра Хруничева, устраивает руководство госкорпорации

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В цехе сборки ракет-носителей "Протон" Центра им. М.В. Хруничева

В цехе сборки ракет-носителей "Протон" Центра им. М.В. Хруничева

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

АДЕЛАИДА /АВСТРАЛИЯ/, 25 сентября. /ТАСС/. Роскосмос может в начале 2018 года объявить конкурс на замещение должности гендиректора Центра им. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон" и "Ангара"). Об этом сообщил в понедельник журналистам на Международном астронавтическом конгрессе глава госкорпорации Игорь Комаров.

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"Есть конкурсная процедура, когда объявляется конкурс и назначается директор предприятия. Сейчас идет конец приватизации Центра Хруничева. Когда она пройдет и будет образовано акционерное общество, а мы это должны сделать до конца года, после этого будет объявлен конкурс. В начале следующего года, я надеюсь, будут все основания провести конкурс", - сказал Комаров.

Он добавил, что работа Алексея Варочко, который сейчас является врио гендиректора Центра Хруничева, устраивает руководство Роскосмоса.

В июне этого года Андрей Калиновский, занимавший пост главы Центра с августа 2014 года, был назначен исполнительным директором по обеспечению качества и надежности госкорпорации "Роскосмос". Вместо него и. о. генерального директора предприятием был назначен Варочко, бывший до этого замгендиректора.

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