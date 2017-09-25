Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские космонавты могут отправиться на создаваемую Китаем орбитальную станцию

Космос
25 сентября, 11:37 UTC+3 АДЕЛАИДА /Австралия/ 25, сентября. /ТАСС

Возможность для полноценного сотрудничества в этой сфере появится после ратификации закона, регулирующего обмен технологиям в ракетной деятельности

Поделиться
Материал из 1 страницы
Модель стыковки космического корабля "Шэньчжоу-9" с орбитальной станцией "Тяньгун-1"

Модель стыковки космического корабля "Шэньчжоу-9" с орбитальной станцией "Тяньгун-1"

© AP Photo/Ng Han Guan

АДЕЛАИДА /Австралия/, 25 сентября. /ТАСС/. Роскосмос прорабатывает вопрос об отправке космонавтов на создаваемую китайскую орбитальную станцию.

Об этом сообщил в понедельник журналистам на Международном астронавтическом конгрессе глава госкорпорации Игорь Комаров.

Смотрите также

Китай запустит базовый модуль национальной космической станции в 2018 году

Китай выразил России благодарность за поддержку в освоении космоса

Китай запланировал побить свой рекорд по числу космических запусков

"Были определенные разговоры на эту тему", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли предложения российским космонавтам посетить китайскую станцию.

"Мы надеемся, базовый и основополагающий закон, который регулирует обмен технологиям в ракетной деятельности, подписан, и я надеюсь, в течение месяца или двух будет ратифицирован парламентом, и я надеюсь, что после этого откроется возможность для полноценного, полномасштабного сотрудничества. По многим направлениям большой горизонт возможностей откроется, и мы видим интерес со стороны наших партнеров", - отметил глава Роскосмоса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Комаров, Игорь Анатольевич
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Армении русский язык получил статус иностранного
2
СМИ: в Абу-Даби умерла самая полная в мире женщина
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Уволен гендиректор "дочки" "Алмаз-Антея", выпускающей ракеты для систем ПВО
5
Дочь бывшего вратаря сборной СССР по хоккею задержана за убийство отца
6
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
7
В Приморье вспоминают погибшего в Сирии генерала Асапова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама