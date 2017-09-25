Российские космонавты могут отправиться на создаваемую Китаем орбитальную станцию

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АДЕЛАИДА /Австралия/, 25 сентября. /ТАСС/. Роскосмос прорабатывает вопрос об отправке космонавтов на создаваемую китайскую орбитальную станцию.
Об этом сообщил в понедельник журналистам на Международном астронавтическом конгрессе глава госкорпорации Игорь Комаров.
"Были определенные разговоры на эту тему", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли предложения российским космонавтам посетить китайскую станцию.
"Мы надеемся, базовый и основополагающий закон, который регулирует обмен технологиям в ракетной деятельности, подписан, и я надеюсь, в течение месяца или двух будет ратифицирован парламентом, и я надеюсь, что после этого откроется возможность для полноценного, полномасштабного сотрудничества. По многим направлениям большой горизонт возможностей откроется, и мы видим интерес со стороны наших партнеров", - отметил глава Роскосмоса.