Российские космонавты могут отправиться на создаваемую Китаем орбитальную станцию

АДЕЛАИДА /Австралия/, 25 сентября. /ТАСС/. Роскосмос прорабатывает вопрос об отправке космонавтов на создаваемую китайскую орбитальную станцию.

Об этом сообщил в понедельник журналистам на Международном астронавтическом конгрессе глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Были определенные разговоры на эту тему", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли предложения российским космонавтам посетить китайскую станцию.

"Мы надеемся, базовый и основополагающий закон, который регулирует обмен технологиям в ракетной деятельности, подписан, и я надеюсь, в течение месяца или двух будет ратифицирован парламентом, и я надеюсь, что после этого откроется возможность для полноценного, полномасштабного сотрудничества. По многим направлениям большой горизонт возможностей откроется, и мы видим интерес со стороны наших партнеров", - отметил глава Роскосмоса.