Роскосмос может помочь Южной Корее развивать космодром Naro

АДЕЛАИДА /Австралия/, 26 сентября. Роскосмос может помочь Южной Корее в развитии космодрома Naro, сообщил во вторник журналистам на Международном астронавтическом конгрессе глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Корейские партнеры в рамках развития своего космодрома Naro проявили интерес к партнерству с ЦЭНКИ [Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры]. Кроме того, обсуждались вопросы возможного взаимодействия с российским производителем ракетных двигателей", - сказал Комаров.

По его словам, тема двигателей пока на уровне переговоров.

"Когда будут контракты и определены технические требования, что нужно и по каким двигателям, тогда можно будет конкретно сказать", - уточнил гендиректор госкорпорации.

В свою очередь, исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что на территории Южной Кореи может быть размещена российская наземная станция коррекции сигнала системы ГЛОНАСС.