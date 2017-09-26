Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс

Косаченко: отстранение Квята связано с желанием "Торо Россо" "встряхнуть" гонщикаСпорт 26 сентября, 12:41
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 38Спорт 26 сентября, 12:32
Агент: "ВИМ-Авиа" прекратила оформление возврата по купленным билетамЭкономика и бизнес 26 сентября, 12:30
В музее на Урале впервые представят редкие кристаллы рубина, найденные в АрктикеНаука 26 сентября, 12:22
Минфин: расчеты биткоинами в России легализованы не будутЭкономика и бизнес 26 сентября, 12:22
THR: сиквел "Оно" выйдет в прокат в сентябре 2019 годаКультура 26 сентября, 12:20
Чемпионка мира Губайдуллина не выступит на турнире сильнейших пятиборцев мира в КатареСпорт 26 сентября, 12:19
WADA не изменит критерии восстановления РУСАДАСпорт 26 сентября, 12:18
Пресс-конференция о старте программы наставничества в России. ВидеотрансляцияОбщество 26 сентября, 12:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в своем Instagram видеосимуляцию работы межпланетного космического корабля, предназначенного для колонизации Марса.
Симуляция поделена на пять коротких видео, которые последовательно показывают момент запуска корабля с Земли, отделение и возврат ракеты-носителя обратно на нашу планету, выход корабля на орбиту и его дозаправку, развертывание солнечных батарей, а также сам полет и посадку на поверхность Марса. Последнее видео заканчивается демонстрацией результата терраформирования планеты.
Ранее глава SpaceX опубликовал изображение разработанного его компанией скафандра.
Simulation of how the SpaceX Interplanetary Spaceship and Rocket design would work. Will be unveiling the new version on Friday afternoon at IAC Adelaide. Certain aspects of the new design and its applications will be unexpected.