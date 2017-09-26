Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в своем Instagram видеосимуляцию работы межпланетного космического корабля, предназначенного для колонизации Марса.

Симуляция поделена на пять коротких видео, которые последовательно показывают момент запуска корабля с Земли, отделение и возврат ракеты-носителя обратно на нашу планету, выход корабля на орбиту и его дозаправку, развертывание солнечных батарей, а также сам полет и посадку на поверхность Марса. Последнее видео заканчивается демонстрацией результата терраформирования планеты.

Ранее глава SpaceX опубликовал изображение разработанного его компанией скафандра.

Simulation of how the SpaceX Interplanetary Spaceship and Rocket design would work. Will be unveiling the new version on Friday afternoon at IAC Adelaide. Certain aspects of the new design and its applications will be unexpected. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 25 2017 в 2:41 PDT