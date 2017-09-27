Россия примет участие в проекте по созданию международной окололунной станции

АДЕЛАИДА /Австралия/, 27 сентября. /ТАСС/. Главы космических агентств России и США договорились о создании станции Deep Space Gateway на орбите Луны, заявил журналистам генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии.

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"Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны, а впоследствии - Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024-2026 годы", - сказал Комаров.

По его словам, стороны в предварительном порядке обсудили вклады стран-участниц. "Нашим вкладом может стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Кроме того, Россия предполагает задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую в настоящее время ракету- носитель сверхтяжелого класса", - сказал Комаров. В то же время директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев отметил, что Россия помимо шлюзового модуля может разработать для новой станции еще и жилой.

Комаров подчеркнул, что технологический вклад стран и финансовую составляющую проекта участники обсудят на следующем этапе переговоров. "Мы подписали сейчас совместное заявление о намерениях работать по проекту окололунной станции, а в дальнейшем - проработке миссий на поверхности Луны и Марса. Сам договор требует серьезной проработки уже на государственном уровне", - уточнил Комаров.

Также одобрено участие в проекте стран БРИКС. "Была принята во внимание наша инициатива о расширении числа стран, которые смогут принять участие в обсуждении этого проекта. Определено, что в совместной работе над окололунной станцией примет участие Китай, Индия и другие страны БРИКС", - заявил глава Роскосмоса.

Основные партнеры

В июне этого года Комаров сообщил журналистам, что Россия планирует стать основным партнером в создании окололунной станции наряду с NASA и ЕКА.

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В это же время генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал журналистам, что в качестве вклада в проект корпорация предлагает создать для Deep Space Gateway шлюзовую камеру для выходов космонавтов в открытый космос, аппарат для спуска на лунную поверхность и корабль для доставки экипажей к Луне (вариант корабля "Федерация").

Тогда же Солнцев заявил ТАСС, что РКК "Энергия" и американская корпорация Boeing Defense, Space & Security в ближайшее время намерены подписать детальное соглашение о сотрудничестве в области освоения дальнего космоса.

Технические стандарты

Комаров добавил, что ведущие мировые космические агентства унифицируют стандарты космических кораблей и систем для создания окололунной станции.

"Как минимум пять мировых космических агентств работают над созданием собственных кораблей и систем. Чтобы в будущем избежать проблем в вопросах технического взаимодействия, часть стандартов должна быть унифицирована, чтобы была возможность разным странам работать на своих изделиях и стыковаться к международной окололунной станции", - заявил Комаров, добавив, что часть ключевых стандартов будет сформирована на базе российских разработок.

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"Практически приняты решения по стандартам стыковочного узла, он [стандарт] находится в серьезной степени готовности. С учетом того количества стыковок, которые мы проводили, того опыта, который у нас имеется, равных России в этом направлении нет. Поэтому этот стандарт будет максимально близок к российскому. Также на основе российских наработок будет разработан стандарт систем жизнеобеспечения", - сказал Комаров.

Он заверил, что "это откроет новые возможности по использованию мощностей нашей промышленности". "Наиболее серьезные наработки имеются у РКК "Энергия". Мы надеемся, что это предприятие сыграет серьезную роль в унификации мировых стандартов", - сказал Комаров.

По его словам, "предполагается, что стандарты будут использоваться всеми странами добровольно, чтобы в дальнейшем участвовать во всех международных космических проектах". В то же время исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев пояснил, что стандарты стыковки будут содержать единые требования к размерам деталей стыковочного узла. "Наиболее проработанный вариант - это шлюзовой модуль, также могут быть унифицированы габариты элементов жилого модуля. Что касается носителей, то новые элементы могут выводиться как на американских ракетах-носителях SLS, так и на российских "Протоне" или "Ангаре", - сказал Крикалев.

Проект Deep Space Gateway

О планах по созданию окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств.

Проект лунной орбитальной станции прорабатывался в двух вариантах: на основе двух малых жилых модулей или одного большого. Обе концепции предусматривают, что на станции смогут работать четыре человека. Длительность экспедиций составит от 30 до 360 суток. Полеты к станции будут проводиться раз в год.

Также рассматриваются два варианта размещения станции: на высокоэллиптической орбите и на низкой орбите высотой около 100 км над поверхностью Луны. Первая может использоваться для запуска кораблей в дальний космос, вторая - для экспедиций на поверхность спутника Земли.

Ранее РКК "Энергия" предлагала приступить к созданию окололунной орбитальной платформы в конце 2022 года, а в первой половине 2025 года отправить на нее первый экипаж.

По планам NASA, которые ранее появились в открытых источниках, первый модуль (Power and Propulsion Bus, Электро-двигательный модуль) на окололунную орбиту планировалось отправить в 2023 году. В 2024-2025 годы к нему должны были добавить два жилых модуля. Запуски модулей предполагается осуществлять с помощью американской ракеты- носителя сверхтяжелого класса SLS, а доставку экипажей - на космическом корабле Orion. Также планируется создание транспортного корабля снабжения.