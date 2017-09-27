В Египте создается космическое агентство

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КАИР, 27 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Национальное космическое агентство создается в Египте. Соответствующий указ подписал в среду премьер-министр страны Шериф Исмаил, передает телеканал Extra. Законодательный акт будет передан на утверждение парламента, который на будущей неделе приступает к работе после летних каникул.
Как сообщил по итогам заседания кабмина министр по делам высшего образования Халед Абдель Гаффар, "у Египта уже есть опыт запуска спутников". "Создание профильного агентства будет способствовать тому, что страна будет активно развивать свои космические технологии", - отметил министр.
В июле этого года было объявлено о планах по запуску в 2019 году египетского космического аппарата EgyptSat-A, который создаст российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" взамен вышедшего из строя в 2015 году спутника EgyptSat-2. Спутник получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в EgyptSat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2.
EgyptSat-2 был запущен 16 апреля 2014 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У". Его предшественник - EgyptSat-1 - был изготовлен украинским предприятием КБ "Южное". Спутник запустили в 2007 году с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Днепр". В июле 2010 года управление спутником было потеряно.