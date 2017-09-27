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Космические войска ВКС РФ приняли на сопровождение спутник "Глонасс-М"

Космос
27 сентября, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Спутник был запущен 22 сентября

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Космические войска ВКС России приняли на сопровождение спутник "Глонасс-М", который был запущен 22 сентября. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС приняли на сопровождение наземными средствами главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС разгонный блок "Фрегат" и выведенный им на орбиту 22 сентября 2017 года космический аппарат "Глонасс-М", - сказали в пресс-службе.

Информация о спутнике и разгонном блоке внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

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