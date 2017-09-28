"Протон-М" со спутником связи AsiaSat-9 запущен с космодрома Байконур

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" со спутником связи AsiaSat-9 стартовала в четверг с космодрома Байконур. Об этом сообщил ТАСС представитель компании - производителя ракеты - Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева.

"Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом AsiaSat-9 стартовала в 21:52 мск с пусковой установки 39 площадки 200 космодрома Байконур", - сказал представитель компании.

Ожидается, что разгонный блоком со спутником будет выведен на опорную орбиту третьей ступенью ракеты через 582 секунды после старта - в 22:01 мск.

Телекоммуникационный спутник AsiaSat-9 разработан и изготовлен фирмой Space Systems/Loral (США) по заказу спутникового оператора AsiaSat (Гонконг). Он предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.