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"Протон-М" со спутником связи AsiaSat-9 запущен с космодрома Байконур

Космос
28 сентября, 21:57 UTC+3

Спутник AsiaSat-9 предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона

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© Петр Ковалев/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" со спутником связи AsiaSat-9 стартовала в четверг с космодрома Байконур. Об этом сообщил ТАСС представитель компании - производителя ракеты - Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева.

"Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом AsiaSat-9 стартовала в 21:52 мск с пусковой установки 39 площадки 200 космодрома Байконур", - сказал представитель компании.

Ожидается, что разгонный блоком со спутником будет выведен на опорную орбиту третьей ступенью ракеты через 582 секунды после старта - в 22:01 мск.

Телекоммуникационный спутник AsiaSat-9 разработан и изготовлен фирмой Space Systems/Loral (США) по заказу спутникового оператора AsiaSat (Гонконг). Он предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Смотрите также

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