Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Австралия объявила о проекте создания спутников в рамках космической программы

Космос
29 сентября, 4:56 UTC+3 АДЕЛАИДА /Австралия/ 29, сентября. /ТАСС

В течение ближайших трех лет планируется запустить в космос три спутника

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/MORGAN SETTE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

АДЕЛАИДА /Австралия/, 29 сентября. /ТАСС/. ВВС Австралии установят партнерские отношения с филиалом Университета Нового Южного Уэльса в Канберре для развития национальной космической программы. Об этом объявил в пятницу на проходящем в Аделаиде Международном астронавтическом конгрессе министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн.

Смотрите также

РФ готова продолжить переговоры по созданию наземного космодрома на территории Австралии

Австралия намерена создать собственное космическое агентство

В Австралии начал работу Международный конгресс астронавтики

"В рамках данного проекта филиал Университета Нового Южного Уэльса в Канберре будет сотрудничать с бизнесом в разработке элементов программы космических полетов", - сообщил министр, уточнив, что в течение ближайших трех лет планируется запустить в космос три спутника.

Министр образования Австралии Саймон Бермингем ранее объявил на конгрессе в Аделаиде о планах создания Национального космического агентства. Он уточнил, что новая организация будет заниматься разработкой и внедрением новых космических технологий.

Филиал Университета Нового Южного Уэльса в Канберре расположен на территории Академии Вооруженных сил Австралии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Австралия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
2
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
3
Путин и Эрдоган поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии
4
В Москве попал в аварию единственный в городе каршеринговый Ferrari
5
"Локомотив" преподал урок футбола чешскому "Фаставу" в матче Лиги Европы
6
Собянин пообещал повысить размер льгот пожилым москвичам
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама