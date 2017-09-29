Китай провел успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2" с тремя спутниками на борту

Клуб КХЛ "Югра" объявил о назначении главным тренером ЕмелинаСпорт 29 сентября, 8:55
Суд запретил челябинскому летному училищу готовить пилотов из-за отсутствия сертификатаНовости Урала 29 сентября, 8:36
Гол Якупова помог "Колорадо" обыграть "Вегас" в предсезонном матче НХЛСпорт 29 сентября, 8:35
Спутник AsiaSat-9 выведен на геопереходную орбитуКосмос 29 сентября, 7:43
Начальник УМВД России по Камчатскому краю задержан сотрудниками СКПроисшествия 29 сентября, 7:34
Кабмин утвердил стратегию повышения финансовой грамотности населенияЭкономика и бизнес 29 сентября, 7:30
Национальная хоккейная лига объявила об изменениях в правилахСпорт 29 сентября, 7:28
Кабмин продлил целевую программу развития транспортной системы России до 2021 годаЭкономика и бизнес 29 сентября, 7:15
Две трети бюджетников в Сибири переведены на зарплатные карты "Мир"Экономика и бизнес 29 сентября, 7:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Китай в пятницу осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2" с тремя спутниками "Яогань-30" на борту. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, запуск состоялся в 12:21 по местному времени (07:21 мск) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай).
Как отмечает телеканал, нынешний запуск стал 251-м для этой серии ракет.