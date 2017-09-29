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Китай провел успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2" с тремя спутниками на борту

Космос
29 сентября, 8:34 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 29, сентября. /ТАСС

Как отмечает источник, нынешний запуск стал 251-м для этой серии ракет

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ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Китай в пятницу осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2" с тремя спутниками "Яогань-30" на борту. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск состоялся в 12:21 по местному времени (07:21 мск) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай).

Как отмечает телеканал, нынешний запуск стал 251-м для этой серии ракет.

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