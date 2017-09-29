Компания SpaceX планирует начать колонизацию Марса в 2022 году

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АДЕЛАИДА /Австралия/, 29 сентября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX намерена начать программу колонизации Марса в 2022 году. Об этом объявил основатель компании и ее глава Илон Маск, выступая в пятницу на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде.
Он рассказал, что для этого будет создана новая ракета - носитель BFR высотой 106 метров, диаметром 9 метров, с полезной нагрузкой до 150 тонн. Она будет способна вывести в космос межпланетный космический корабль высотой 48 метров, в котором предполагается оборудовать 40 кабин для астронавтов. "В каждой такой кабине, скорее всего, будут размещено по два-три человека, таким образом всего корабль сможет брать на борт примерно по 100 человек", - сообщил Маск.
Одной из главных отличительных черт ракеты - носителя BFR станет возможность использовать ее многократно, что приведет к существенному снижения затрат. "Это просто безумие - создавать сложнейшие ракеты, а потом уничтожать их после только одного запуска", - заявил он, отметив, что в перспективе новая ракетная технология BFR должна сделать имеющийся у его компании в настоящее время ракетный флот "ненужным".
"Мы начнем строить BFR через шесть-девять месяцев и достаточно уверены в том, что сумеем построить эту систему за пять лет, - сообщил глава SpaceX. - В 2022 году предполагаем выполнить два полета к Марсу грузовиков, а в 2024 году будут выполнены уже четыре полета - двух грузовых кораблей и двух кораблей с астронавтами". Маск уточнил, что в задачу этих первых экспедиций будет входить подтверждение наличия воды для производства топлива и подготовка первичной инфраструктуры для последующих этапов колонизации Красной планеты.
Маск также подчеркнул, что новая ракетная технология его компании в будущем может успешно использоваться не только для космических полетов, но и как транспортное средство на Земле. Он уточнил, что полет из любой точки Земли до любой другой не будет превышать одного часа. К примеру, из Нью-Йорка в Шанхай можно будет добраться за 39 минут, а из Нью-Йорка в Лос-Анджелес - за 25 минут.
Выступление Маска стало завершающим элементом программы 68-го Международного астронавтического конгресса. В этом крупнейшем отраслевом форуме принимали участие свыше 4 тыс. представителей более чем 80 стран мира - руководители национальных космических агентств и компаний, ученые, специалисты самых различных областей, связанных с изучением и освоением космоса. Российскую делегацию возглавлял генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров. Следующий конгресс состоится в будущем году в Бремене (Германия).