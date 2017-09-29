МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия потратит на космическую деятельность в 2018 году почти 182 млрд рублей, в 2019 году - больше 172 млрд, еще почти столько же - в 2020 году, говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 годы, внесенного в пятницу в Госдуму.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы", в 2018 году составят 181 755,8 млн рублей, в 2019 году - 172 699,8 млн рублей, в 2020 году - 171 840,7 млн рублей", - говорится в тексте документа.

Согласно тексту документа, предусмотренные объемы бюджетных ассигнований, по сравнению с объемами, утвержденными законом № 415-ФЗ, в 2018 году увеличены на 11 713,2 млн рублей, в 2019 году - на 12 702,4 млн рублей, а в 2020 году уменьшены на 859,1 млн рублей.

Корректировка параметров

Изменение параметров обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на поддержку организаций, осуществляющих имущественное страхование рисков при запусках и летных испытаниях космических аппаратов, в объеме 67 млн рублей в 2019 году и 55,9 млн рублей в 2020 году к параметрам законопроекта на 2019 год в связи с уточнением плана запусков с космодромов Байконур и Восточный.

Также корректировка произошла за счет уменьшения бюджетных ассигнований на эксплуатацию объектов наземной космической инфраструктуры космодромов Байконур и Восточный в объеме 1 286,7 млн рублей в 2018 году, с направлением указанных бюджетных ассигнований на иные мероприятия государственной программы, а также увеличением бюджетных ассигнований, зарезервированных на реализацию мероприятий Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы, связанных с созданием перспективной ракеты-носителя "Союз-5", пилотируемого транспортного корабля нового поколения, запуском спутников связи и вещания типа "Экспресс" и поддержанием орбитальной группировки (6 050,0 млн рублей в 2018 году).

Изменение параметров финансового обеспечения федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" помимо общих подходов обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований, предусмотренных госкорпорации "Роскосмос" на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2018 году на 1 404,8 млн рублей в связи с отказом от их реализации, а также завершением отдельных мероприятий указанной федеральной целевой программы в 2020 году (3 635,3 млн рублей).

Увеличение объемов бюджетных ассигнований по федеральной целевой программе "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий для выполнения работ по созданию объектов второй очереди космодрома Восточный, необходимых для осуществления запуска по решению президента Российской Федерации в 2021 году с космодрома Восточный ракеты- носителя "Ангара-А5" (9 265,8 млн рублей в 2018 году, 13 118,4 млн рублей в 2019 году и 2 593,9 млн рублей в 2020 году).