В Роскосмосе надеются на запуск международных экспедиций на Марс на российских ракетах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Игорь Комаров надеется, что в будущем старт международной космической экспедиции к Луне или Марсу состоится на российской ракете-носителе сверхтяжелого класса с космодрома Восточный. Об этом он сказал в пятницу в эфире телеканала "Россия 1".

"Мне бы хотелось в будущем видеть старт международной космической экспедиции к Луне или Марсу с космодрома Восточный на нашей ракете-носителе сверхтяжелого класса", - сказал он.

Также Комаров добавил, что облик проекта окололунной станции Deep Space Gateway, о создании которой Россия и США договорились на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии, "сейчас отрабатывается".

По словам главы Роскосмоса, существует понимание необходимости совместной работы двух стран. "Я думаю, традиции и совместная работа на МКС [Международной космической станции] являются необходимой основой для того, чтобы наши отношения развивались, как и понимание того, что мы действительно великие космические державы. И от России, и от США зависит фактически развитие будущего космоса", - подчеркнул Комаров.