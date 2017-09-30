Ракета Ariane 5 со спутниками связи стартовала с космодрома во Французской Гвиане

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Тяжелая ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5 с двумя телекоммуникационными спутниками на борту успешно стартовала в пятницу (00:56 мск в субботу) с космодрома в Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию на своем сайте ведет компания Arianespace, осуществляющая коммерческие пуски европейской ракеты.
Ariane 5 должна вывести на переходную геостационарную орбиту два телекоммуникационных спутника - Intelsat 37e и BSAT-4a. Первый из них принадлежит крупнейшей международной организации спутниковой связи Intelsat. Аппарат, созданный корпорацией Boeing, предназначен для обеспечения высококачественной спутниковой связи в Европе, Северной и Латинской Америке, Африке.
Второй телекоммуникационный спутник - BSAT-4a - принадлежит японскому оператору связи B-SAT. Он предназначен для передачи сигнала прямого телевизионного вещания на весь Японский архипелаг. Аппарат разработан и произведен калифорнийской компанией SSL.
Изначально запуск Ariane 5 планировался 6 сентября, однако неполадки на ракете не позволили осуществить старт. Ariane 5 является одной из самых надежных ракет, на счету которой более 80 успешных пусков подряд за последние 14 лет.