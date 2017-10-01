Итальянский астронавт отметил Международный день кофе чашечкой эспрессо на борту МКС

РИМ, 1 октября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Итальянский астронавт Паоло Несполи отметил Международный день кофе чашечкой эспрессо на борту МКС. Об этом сообщает агентство ANSA.

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Как пишет агентство, празднование 1 октября Международного дня кофе на этот раз распространилось даже за пределы нашей планеты. Так, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянского происхождения Паоло Несполи не остался в стороне и отметил этот праздник чашечкой классического итальянского эспрессо, приготовленного с помощью орбитальной кофе-машины ISSpresso (ISS - International Space Station в переводе Международная космическая станция).

Снимок, на котором видно, как астронавт в условиях невесомости пьет кофе из специальной пластиковой чашечки, Несполи разместил на своей странице в социальной сети Twitter. "Обычно я пью не слишком много кофе, - заметил он. - Однако когда пью, делаю это во имя науки, чтобы понять, как здесь ведут себя жидкости".

Агентство отмечает, что кофе на данный момент считается во всем мире вторым по популярности напитком после воды. В Италии же, где кофе стал неотъемлемой частью культуры, потребляется порядка 6 кг зерен на человека в год, а 90% жителей Апеннин выпивают в среднем три чашки этого бодрящего напитка ежедневно.

Специально разработанная кофе-машина была доставлена на МКС в 2014 году первой итальянской женщиной-астронавтом Самантой Кристофоретти. Разработка уникального аппарата велась совместно Итальянским космическим агентством и ведущей итальянской компанией по производству кофе и кофе-машин Lavazza.

Несполи в компании российского космонавта Сергея Рязанского и американца Рэндольфа Брезника прибыл на МКС на борту российского пилотируемого космического корабля "Союз МС-05" 29 июля 2017 года. Предполагается, что экипаж проведет на орбите 139 суток.