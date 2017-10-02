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Роскосмос: технический облик окололунной станции будет определен в ближайший год

Космос
2 октября, 11:50 дата обновления: 2 октября, 12:10 UTC+3

Также будет определено участие каждой страны в проекте

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Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Технический облик международной окололунной станции будет определен в ближайший год. Об этом в понедельник заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"В ближайший год будет определен технический облик и участие каждой страны в проекте окололунной станции", - сказал он.

Также по его словам, нужно иметь не одну систему выведения и доставки.

Проект Deep Space Gateway

О планах по созданию окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств.

Проект лунной орбитальной станции прорабатывался в двух вариантах: на основе двух малых жилых модулей или одного большого. Обе концепции предусматривают, что на станции смогут работать четыре человека. Длительность экспедиций составит от 30 до 360 суток. Полеты к станции будут проводиться раз в год.

Также рассматриваются два варианта размещения станции: на высокоэллиптической орбите и на низкой орбите высотой около 100 км над поверхностью Луны. Первая может использоваться для запуска кораблей в дальний космос, вторая - для экспедиций на поверхность спутника Земли.

Ранее РКК "Энергия" предлагала приступить к созданию окололунной орбитальной платформы в конце 2022 года, а в первой половине 2025 года отправить на нее первый экипаж.

По планам NASA, которые ранее появились в открытых источниках, первый модуль (Power and Propulsion Bus, Электро-двигательный модуль) на окололунную орбиту планировалось отправить в 2023 году. В 2024-2025 годы к нему должны были добавить два жилых модуля.

Запуски модулей предполагается осуществлять с помощью американской ракеты-носителя сверхтяжелого класса SLS, а доставку экипажей - на космическом корабле Orion. Также планируется создание транспортного корабля снабжения.

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Комаров, Игорь Анатольевич
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