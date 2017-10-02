Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскосмос заинтересован в продолжении использования судна "Виктор Пацаев" в качестве музея

Космос
2 октября, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Отмечается, что на ремонт судна требуется 135 млн рублей, а его содержание будет стоить около 16 млн рублей ежегодно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Роскосмос хочет оставить единственное в мире научно-исследовательское судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев" в качестве музея, а не подвергать утилизации. Об этом в понедельник сообщил глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Судьба судна "Виктор Пацаев" обсуждается. Мы не хотели бы, чтобы оно было поставлено в утиль и обсуждаем варианты сохранения его культурной ценности как музея. Мы заинтересованы в том, чтобы его наследие было правильно использовано", - сказал Комаров.

В 2015 году стало известно, что Роскосмос готов безвозмездно передать "Пацаева" Министерству культуры РФ для Музея Мирового океана. Однако музей, сказали в его руководстве, при всем желании не сможет содержать судно, имеющее на борту музейные экспозиции об истории космонавтики и изучении океана из космоса. На его ремонт и докование сегодня требуется 135 млн рублей. Ежегодное содержание судна обходится в 16 млн рублей.

В музее считают, что с учетом нового статуса судна "Космонавт Виктор Пацаев" как объекта культурного наследия, необходимо изыскать средства на его содержание, о чем направлены соответствующие обращения в федеральные структуры. Музей же готов содержать и обновлять экспозиции, предоставлять, как и все предыдущие 15 лет, свой причал.

Позднее ведущий специалист Музея Мирового океана в Калининграде, у которого ошвартован этот уникальный теплоход, Ирина Хабидова рассказала ТАСС, что судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев", которому грозила участь быть списанным на металлолом, признано выявленным объектом культурного наследия, подлежащим государственной охране .

Виктор Пацаев, чье имя носит судно, - летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. Трагически погиб при разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки "Союза-11" 30 июня 1971 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Комаров, Игорь Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама