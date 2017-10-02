Роскосмос заинтересован в продолжении использования судна "Виктор Пацаев" в качестве музея

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Роскосмос хочет оставить единственное в мире научно-исследовательское судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев" в качестве музея, а не подвергать утилизации. Об этом в понедельник сообщил глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Судьба судна "Виктор Пацаев" обсуждается. Мы не хотели бы, чтобы оно было поставлено в утиль и обсуждаем варианты сохранения его культурной ценности как музея. Мы заинтересованы в том, чтобы его наследие было правильно использовано", - сказал Комаров.

В 2015 году стало известно, что Роскосмос готов безвозмездно передать "Пацаева" Министерству культуры РФ для Музея Мирового океана. Однако музей, сказали в его руководстве, при всем желании не сможет содержать судно, имеющее на борту музейные экспозиции об истории космонавтики и изучении океана из космоса. На его ремонт и докование сегодня требуется 135 млн рублей. Ежегодное содержание судна обходится в 16 млн рублей.

В музее считают, что с учетом нового статуса судна "Космонавт Виктор Пацаев" как объекта культурного наследия, необходимо изыскать средства на его содержание, о чем направлены соответствующие обращения в федеральные структуры. Музей же готов содержать и обновлять экспозиции, предоставлять, как и все предыдущие 15 лет, свой причал.

Позднее ведущий специалист Музея Мирового океана в Калининграде, у которого ошвартован этот уникальный теплоход, Ирина Хабидова рассказала ТАСС, что судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев", которому грозила участь быть списанным на металлолом, признано выявленным объектом культурного наследия, подлежащим государственной охране .

Виктор Пацаев, чье имя носит судно, - летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. Трагически погиб при разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки "Союза-11" 30 июня 1971 года.