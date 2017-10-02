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РКК "Энергия": решение о создании "сверхтяжа" могут принять в ближайшее время

Космос
2 октября, 11:58 UTC+3 МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Уточняется, что сверхтяжелый носитель нужен для полноценной реализации лунной программы

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Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация" в РКК "Энергия"

Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация" в РКК "Энергия"

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Решение о создании ракеты сверхтяжелого класса могут принять в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин.

"Сейчас решение по ракеты средней дальности принято, надеемся, в скором времени будет принято решение по ракете сверхтяжелого класса", - заявил он.

Он уточнил, что в рамках российской программы освоения Луны планируется создание окололунной станции. К Луне будет запускаться новый пилотируемый корабль "Федерация". И сверхтяжелый носитель нужен для полноценной реализации лунной программы.

При этом Микрин уточнил, что "модуль до 7 т можно отправить [на Луну] с помощью "Ангары" или "Протона". Это позволит реализовать российскую программу освоения Луны частично.

По словам главы Роскосмоса Игоря Комарова, стоимость "сверхтяжа" будет понятна после определения технического облика носителя."Конкретные цифры мы будем называть, когда будет определен технический облик [носителя]", - сказал он.

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Персоны
Комаров, Игорь Анатольевич
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