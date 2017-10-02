Глава Роскосмоса: для привлечения российских Илонов Масков поменяют условия

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Для привлечения в российскую ракетно-космическую отрасль отечественных Илонов Масков в течение года-двух поменяют условия. Об этом заявил в понедельник глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Мне бы очень хотелось. На встрече с крупным бизнесом я этот вопрос задаю", - сказал он, отвечая на вопрос, когда в России появится свой ответ Илону Маску.

"В течение года-двух мы должны серьезно поменять условия для их привлечения", - сказал он.

Комаров отметил, что с точки зрения организации промышленности и коммерциализации, это может дать очень много. В качестве примера он привел пусковые услуги, индустриальные проекты, космическую инфраструктуру.

"Мы стали проекты частных инвесторов поддерживать и развивать", - добавил он.