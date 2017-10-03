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NASA: астероид размером с автобус пронесся вблизи Земли

Космос
3 октября, 5:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, октября. /ТАСС

По данным ученых, небесное тело приблизилось к нашей планете на 87 тыс. км

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© EPA/PATRICK PLEUL

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Астероид размером с автобус промчался в понедельник на сравнительно близком расстоянии от Земли, не создав угрозы столкновения с ней. Об этом сообщили сотрудники Центра NASA по изучению небесных тел, который расположен в Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния).

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Как отмечается на сайте Центра, астероид, которому дали наименование 2017 SX17, имеет в поперечнике от 6,3 м до 14 м. Он приблизился к Земле на 87 тыс. км в 13:20 мск, пролетев между нашей планетой и Луной, которая находится на расстоянии 384 тыс. км от нашей планеты.

Этот астероид был обнаружен лишь 24 сентября. Согласно расчетам ученых, он совершает один оборот вокруг Солнца за 467 дней.

Специалисты NASA сейчас с большим интересом следят за приближением другого астероида - 2012 TC4, который промчится мимо Земли 12 октября на расстоянии 43,5 тыс. км. Диаметр космического тела может составлять от 12 до 27 м, что позволяет сравнить его с метеоритом, который 15 февраля 2013 года вошел в атмосферу на скорости около 18 км в секунду и взорвался на высоте 15-25 км в окрестностях Челябинска. Его падение сопровождалось распространением ударных волн на расстояние около 90 км.

К настоящему моменту NASA смогло обнаружить 93% крупных астероидов - свыше 1 км в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для нашей планеты. Примерно тысяча таких объектов находится в пределах 195 млн км от Солнца. Ученые также смогли уточнить количество астероидов средних размеров (от 100 м до 1 км), которые находятся на орбитах рядом с Землей: их оказалось 19,5 тыс.

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