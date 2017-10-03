На Гавайях возобновляется строительство телескопа с диаметром зеркала 30 метров

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Разрешение на строительство 30-метрового телескопа решило выдать управление земельными участками и природными ресурсами штата Гавайи. Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, строительство аппарата стоимостью $1,4 млрд началось еще в октябре 2014 года, однако вскоре работы пришлось прекратить из-за массовых протестов местных жителей, которые считают священной высочайшую вершину Гавайских островов - Мауна-Кеа.

В декабре 2015 года Верховный суд штата Гавайи отменил ранее выданное разрешение на строительство телескопа, а в декабре прошлого года окружной суд признал недействительным соглашение об аренде участка земли между компанией, занимающейся строительством телескопа и администрацией Университета штата Гавайи. Теперь строительство может возобновиться, однако если проект столкнется с новыми препятствиями, то в качестве запасной площадки рассматриваются окрестности города Ла-Пальма на Канарских островах.

Телескоп с диаметром главного зеркала 30 м - один из трех наземных крупнейших телескопов, которые должны быть построены к 2020-м годам. Телескоп на Гавайях на высоте 4050 м над уровнем моря создается при участии США, Китая, Японии, Канады и Индии. Он будет представлять собой уникальную зеркальную систему общей площадью 655 кв. м, собранную из 492 сегментов по 1,4 м каждый. Этот аппарат даст возможность вести наблюдения как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне, собирая в девять раз больше световой информации, чем крупнейшие из современных телескопов. По словам ученых, это предоставит невиданные ранее возможности для изучения галактических объектов.

Мауна-Кеа, что по-гавайски означает "белая гора", является спящим вулканом. Его высота составляет 4205 м. В гавайской мифологии гора считается священной, ранее на нее могли восходить только вожди племен. Всего на Мауна-Кеа, являющейся, по словам ученых, прекрасной точкой для наблюдения за космическими объектами, расположены 13 телескопов.