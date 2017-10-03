Роскосмос не планирует переносить запуск научно-энергетического модуля к МКС

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) для Международной космической станции (МКС) переносить на планируется. Об этом во вторник сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
"У нас и НЭМ, и его запуск заложены в программе, я не думаю, что потребуются какие-то серьезные изменения", - сказал он.
Ранее сообщалось, что модуль планируется запустить в 2019 году с помощью ракеты-носителя "Протон-М". Объем НЭМ составит около 30 куб. м, он сможет вырабатывать 18 кВт электроэнергии в сутки.
РКК "Энергия" (входит в "Роскосмос") выиграла конкурс на создание научно-энергетического модуля для МКС в конце 2012 года. Модуль должен был быть готов до конца ноября 2015 года, однако к этому сроку завершилась только разработка документации.
Сообщалось, что в случае завершения эксплуатации МКС в 2024 году научно-энергетический модуль, а также еще два новых российских модуля - многофункциональный лабораторный модуль и узловой модуль - будут отстыкованы и станут основой российской национальной орбитальной станции.