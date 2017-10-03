Ученые обнаружили на Солнце фигуру в форме сердца

2 октября на поверхности Солнца сформировалась напоминающая сердце необычная фигура. Ее размер составил около миллиона километров. В сообщении на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН говорится, что внешний контур фигуры был сформирован холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в ее центре располагалась горячая активная область.

"Сердце" просуществовало на поверхности звезды всего несколько часов.

Центр фигуры почти точно пришелся на ту область, из которой несколько дней назад к Земле пришел вызвавший сильную магнитную бурю поток солнечного ветра, отмечается в сообщении.