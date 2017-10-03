Турция собирается построить собственную космическую станцию

АНКАРА, 3 октября. /ТАСС/. Турция намерена построить собственную космическую станцию для обеспечения безопасности страны. Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым во время церемонии открытия завода по производству деталей и запчастей для вертолетов в провинции Эрзурум.

"Решение о строительстве космической станции принято с целью обеспечить развитие и безопасность в республике при помощи космических и авиационных технологий, а также выявления и использования природных ресурсов, - отметил он. - Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в парламент".