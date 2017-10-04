Человечество отмечает 60 лет с начала космической эры

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Человечество в среду отмечает 60 лет с начала космической эры. В этот день 4 октября 1957 года с территории Советского Союза был запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

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Работы по созданию искусственного спутника Земли велись в СССР с начала 1950-х годов. Одновременно с 1953 года в ОКБ-1 под руководством Сергея Павловича Королева разрабатывался эскизный проект двухступенчатой баллистической ракеты - будущей межконтинентальной Р-7, которая потенциально могла вывести спутник в космос.

Запуск первого искусственного спутника Земли был произведен 4 октября 1957 года, в 22:28 мск, с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (сейчас - космодром Байконур) с помощью переоборудованной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Космический аппарат получил "Спутник-1". Чтобы не раскрывать индексы стоящей на вооружении баллистической ракеты, ее также назвали "Спутник".

Уже на первом витке полета "Спутника-1" информационное агентство ТАСС передало сообщение о его успешном запуске: "… В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли…"

Всего полет первого спутника продолжался 92 дня - до 4 января 1958 года, когда он сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Полет проходил по эллиптической орбите высотой 947 км в апогее (точка наибольшего удаления от Земли) и 288 км - в перигее (наименьшего). Всего "Спутник-1" совершил 1 440 витков вокруг Земли и пролетел около 60 млн км.

Спутник-талисман

Российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин в честь 60-летия запуска в августе вручную вывели на орбиту несколько микроспутников во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Рязанский также рассказал, что к запуску первого спутника был причастен его дед Михаил Рязанский, который работал главным конструктором.

Модель первого спутника Земли стала талисманом и индикатором невесомости для участников 54-й экспедиции на МКС, старт которой на пилотируемом корабле "Союз МС-06" состоялся 13 сентября с космодрома Байконур.

Современные технологии

Сейчас на околоземной орбите функционируют несколько тысяч спутников. Российская группировка космических аппаратов постоянно пополняется. Только в конце сентября был запущен очередной спутник серии ГЛОНАСС. 28 ноября должен состояться второй в истории запуск с космодрома Восточный, в этот день ракета "Союз-2.1б" выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М". Также два аппарата серии "Канопус" отправятся в космос в ходе третьего запуска с нового космодрома, который планируется на 22 декабря.

В июле этого года ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту 72 малых космических аппарата, что стало рекордным количеством спутников в истории отечественной космонавтики, запущенных одновременно.

Сегодня российские спутники помогают бороться с последствиями стихийных бедствий. Так, госкорпорация "Роскосмос" обеспечила МЧС России и партнеров в Международной хартии по космосу и крупным катастрофам космическими снимками пожаров в России, Армении, Испании, Черногории, а также предоставила кадры движения урагана "Харви" в США. Российские спутники произвели съемку последствий наводнений в Непале, Сьерра-Леоне, Бангладеш, Венесуэле, Вьетнаме, космические аппараты зафиксировали подтопления в Красноярском крае, Тверской области, Хабаровске и Уссурийске, засняли последствия схода селей в Крыму и Китае.

Новые аппараты и группировки

Как сообщал глава Роскосмоса Игорь Комаров, сейчас госкорпорация обсуждает возможность создания группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли при участии частного капитала. Он отмечал, что проработка технических требований к аппаратам ведется около года, и уже через шесть месяцев появится информация об облике аппаратов и перспективах формирования группировки.

В свою очередь самарский Ракетно-космический центр "Прогресс" предложил Роскосмосу создать спутниковую группировку на базе платформы малых космических аппаратов "Аист". В нее могут войти до шести малых спутников, аппараты будут сходны по "начинке", с небольшими вариациями по качеству съемки и по составу целевой аппаратуры. Главной задачей группировки станет дистанционное зондирование Земли в интересах различных ведомств.

Петербургское конструкторское бюро "Арсенал" предлагает создать космические аппараты с ядерной энергетической установкой. Масса одного спутника может достигать 7,6 т, срок их активного существования должен быть не менее семи лет. Сегодня ни у одной страны мира нет гражданских спутников с ядерной энергетической установкой, практически все космические аппараты, за исключением межпланетных станций, используют солнечные батареи. Но из-за низкой плотности потока солнечного излучения эти батареи имеют крупные габариты, поскольку они должны запасать энергию в аккумуляторах на время работы в тени.

Праздник в России

Московский метрополитен подготовил к 60-летию запуска первого спутника тематические проездные билеты "Единый" ограниченным тиражом в 600 тыс. экземпляров. На лицевой стороне билета будет изображена Земля и вышедший на орбиту спутник, а рядом с ними девиз Московского планетария "До звезд рукой подать!" Проездной позволит со скидкой приобрести второй билет в интерактивный музей Московского планетария "Лунариум".

В Кремле пройдет концерт, посвященный 60-летию. Гостям вечера также будет показан фильм "Салют-7". Картина продюсера Сергея Сельянова и режиссера Клима Шипенко основана на истории полета космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных к переставшей отвечать на сигналы советской орбитальной станции "Салют-7". Всероссийская премьера картины состоится 12 октября.

Космос - наше будущее

Исполнительный директор по коммуникациям Госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков напомнил, что Россия отчасти утратила позиции в создании новейших космических аппаратов и производстве уникальной электроники из-за недофинансирования в конце прошлого века.

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"Здесь недостаточно наверстывать упущенное - необходимо стать "импортонезависимыми". А для России космос - это философия, это наша история и наш сегодняшний день. Мы возвращаем мечту о космосе нашим детям, и они обязательно продолжат наши великие победы", - отметил Буренков.

Говоря о том, что еще предстоит сделать, чтобы упрочить позиции России в космосе, он уточнил, что необходимо поддерживать и углублять те области, в которых наша страна является лидером: создание и запуск ракет-носителей, пилотируемая космонавтика и системы жизнеобеспечения, двигателестроение, наземная космическая инфраструктура.

"Конечно, необходимо развивать и новые (сферы деятельности). В частности, по электронной компонентной базе. Привлекать инвесторов, создавать им благоприятные условия и заниматься государственно-частным партнерством", - сказал представитель Роскосмоса.

Он отметил, что сейчас человечество готово сделать перейти на следующий уровень - создать космическую орбитальную окололунную станцию, затем посещаемую базу на Луне и после этого полететь к Марсу. "Россия обязательно будет полноправным участником всех этих международных программ, цель которых - узнавать новое и продолжать улучшать жизнь людям здесь, на Земле", - заключил Буренков.