ТАСС подготовил спецпроект о космических первооткрывателях

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. ТАСС подготовил специальный проект к 60-летию c момента запуска первого спутника и старта космической эры. "Первые космические" - это мультимедийная история изучения и покорения Вселенной: от пересмотра фундаментальных теорий Николаем Коперником до планов колонизировать Марс.
Главная особенность проекта - собственный аудиовизуальный стиль. Геометрический минимализм в дизайне отражает четко выстроенную геометрию Вселенной: планеты и их орбиты, спутники и созвездия, ракеты и космические аппараты. В то же время у проекта есть и музыкальная составляющая. Специально для "Первых космических" был написан полноценный саундтрек, который также выдержан в духе электронного минимализма. Благодаря этому читатель еще больше может погрузиться в атмосферу космоса.
"Как известно, в космосе царит мертвая тишина. Но мы решили, что в нашем проекте должен быть свой "голос", который рассказывал бы собственную историю посредством музыки и вкраплений исторических фраз и звуков", - сказал редактор проекта и автор саундтрека для "Первых космических" Тимур Фехретдинов.
Всего в материале 18 глав. В каждой рассказывается о значительном открытии, которое позволило сделать качественный скачок в развитии астрономии и космонавтики. Большинство глав - об уже произошедших событиях. Однако последние две части рассказывают о планах, которые еще предстоит выполнить исследователям космоса: строительстве лунных баз и полете человека на Марс.
"За время работы меня больше всего зацепило, насколько плотно и ярко началась космическая эра человечества. В 1957 году появился первый искусственный спутник, а в 1971-м - уже орбитальная станция", - рассказывает менеджер проекта Антон Дуковский.
Что касается самого проекта, то, на его взгляд, он получился цельным и интересным. "Особенно в нем нравится реализованный таймлайн, анимации в статьях и музыка для каждой статьи - это потребовало большой работы команды. И это самое ценное: у очень разносторонней команды получилось сделать яркий и актуальный проект", - заключил Дуковский.