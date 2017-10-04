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Российский космонавт хочет выйти в космос в скафандре, который украсили больные раком дети

Космос
4 октября, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Александр Мисуркин напомнил, что в прошлом проект уже реализовывался. Тогда на борт МКС был доставлен комбинезон, раскрашенный детьми в больницах

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Космонавт Александр Мисуркин планирует выйти в открытый космос в январе с борта Международной космической станции (МКС) в скафандре, разрисованном детьми, больными раком.

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"Мой выход стоит пока в программе, и он планируется в январе", - сказал Мисуркин. По его словам, основной и самой сложной работой у космонавтов будет модернизация систем связи и передачи данных.

"Я очень надеюсь, что мы будем принимать участие в проекте, направленном на поддержку детей, больных раком", - рассказал он во время общения пользователей социальной сети "ВКонтакте" с космонавтами, работающими на МКС, на странице официального сообщества Роскосмоса.

По словам Мисуркина, в прошлом году такой проект уже реализовывался, тогда на борт МКС был доставлен комбинезон, раскрашенный детьми в больницах, и он символизировал надежду на исцеление.

"В этот раз мы надеемся, что некий подобный комбинезон мы сможем надеть на скафандр для выхода в открытый космос. Нам очень сильно помогает и Роскосмос, и НПП "Звезда" (предприятие - производитель скафандров - прим. ТАСС) и РКК "Энергия", все предприятия космической отрасти. Надеюсь, у нас получится это сделать. Я надеюсь быть в скафандре, который будет живым, веселым, раскрашенным нашими прекрасными детишками", - сказал космонавт.

"Я очень надеюсь, что когда они увидят эту картинку, то сил для выздоровления у них прибавится", - заключил Мисуркин.

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