Медведев: Россия никогда не уступит статус ведущей космической державы

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов космической отрасли с 60-летием запуска первого искусственного спутника Земли. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте правительства РФ.
"В этом году мы отмечаем особую, знаменательную дату - 60-летие запуска первого искусственного спутника Земли. <...> Этот первый шаг в космос был сделан именно нашими соотечественниками. Выдающимися людьми, благодаря которым был совершен настоящий научно-технический прорыв в истории человечества, а русское слово "спутник" стало нарицательным и вошло во многие языки мира", - говорится в поздравлении.
Премьер отметил роль отечественных ученых в изучении космоса и их вклад в мировую науку, как в прошлом, так и в настоящий момент. "Ваша энергия и профессионализм помогают России оставаться ведущей космической державой. Уверен, этот статус мы никогда не уступим", - добавил Медведев.
Запуск первого искусственного спутника Земли был проведен 4 октября 1957 года, в 22:28 мск, с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (сейчас - космодром Байконур) с помощью переоборудованной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Космический аппарат получил название "Спутник-1".