ЦРУ знало, что СССР хочет первым вывести на орбиту спутник

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Главное разведывательное ведомство США - ЦРУ знало, что Советский Союз хочет первым вывести на орбиту искусственный спутник Земли. Об этом свидетельствуют ранее засекреченные документы, которые ведомство в среду разместило на своем сайте. Как подчеркнул директор ЦРУ Майкл Помпео, обнародование этих материалов приурочено к 60-летию запуска советского "Спутника-1".

"Ровно 60 лет назад Советский Союз осуществил запуск "Спутника-1", что ошеломило американскую общественность, но не руководство страны, - отметил он, выступая на конференции по вопросам национальной безопасности, проходящей в столичном Университете имени Джорджа Вашингтона. - Сотрудники ЦРУ своевременно информировали президента Дуайта Эйзенхауэра о планах Советского Союза осуществить запуск спутника, что дало ему стратегические преимущества в организации ответа со стороны США".

Сотрудники пресс-службы ЦРУ пояснили, что размещенные на сайте материалы "касаются разведывательной и аналитической работы по программам создания "Спутников-1, 2 и 3" и советских баллистических ракет в период с 1955 года по начало 1960-х годов". "Среди этих 59 документов и 440 страниц есть и доклады ЦРУ президенту Эйзенхауэру по ранним этапам советских космической и ракетной программ", - говорится в распространенном пресс-службой заявлении.

В одном из документов с грифом "секретно", датированном 24 января 1957 года, - это справка, подготовленная ЦРУ для брифинга членов Совета национальной безопасности при Белом доме, говорится: "СССР, возможно, предпримет большие усилия для того, чтобы стать первой страной, которая выведет на орбиту свой спутник. На основе наших оценок советских возможностей в сфере разработки управляемых ракет мы полагаем, что у СССР есть технический потенциал, достаточные навыки и другие ресурсы, которые требуются для разработки, создания и вывода на орбиту спутника. Мы полагаем, что СССР способен вывести в начале 1957 года спутник, который мог бы собирать научную информацию и данные, имеющую ограниченную военную ценность".

"Спутник, обладающий существенными возможности по сбору ценной разведывательной информации может быть выведен на орбиту в 1963-1965 годах", - пришли к выводу американские разведчики.

Достижимая задача

"Нет сомнений в том, что страна, которая первой запустит спутник и таким образом откроет эпоху космических путешествий, обретет неоценимый международный престиж и признание", - написал в своей докладной записке от 29 января 1955 года министру обороны бывший в то время директором ЦРУ Аллен Даллес.

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"Создание носителя, способного доставить небольшой объект на околоземную орбиту, считается научно достижимой задачей. Увеличение такого спутника до размеров используемой космической лаборатории - за пределами сегодняшних научных познаний. Этот шаг будет зависеть от решения многих проблем, с которыми [в СССР] сталкиваются в сфере создания управляемых ракет, конкретно межконтинентальных баллистических ракет, " - отмечает ЦРУ в отчете, представленном президенту Эйзенхауэру 21 апреля 1955 года, анализируя ход реализации советской программы разработки спутника.

"Такую космическую платформу можно было бы использовать не только для научных исследований. Она оказала бы неоценимую помощь при проведении военных операций и при сборе разведданных", - добавляется в документе.

В еще одном отчете - от 1 августа 1956 года - ЦРУ доложило руководству страны, что Советский Союз "планирует запустить от 12 до 14 спутников и будет удовлетворен, если хотя бы 50% из этих аппаратов достигнут орбиты".

Многие из выложенных на сайте документов плохо читаются или содержат вырезанные и вымаранные черными чернилами абзацы. В качестве иллюстрации помещена советская почтовая марка, выпущенная 4 ноября 1957 года в ознаменование запуска "Спутника-1".

По словам Помпео, ЦРУ обнародовало все эти документы, "чтобы историки могли с ними ознакомиться".

Начало космической эры

"Спутник-1" был запущен 4 октября 1957 года. Работы по созданию аппарата велись в СССР с начала 1950-х годов. Серебристый шар диаметром 58 см и массой 83,6 кг, который провел 92 дня на околоземной орбите и на высоте до 950 км 1440 раз облетел планету, ошеломил тогда весь мир. Его сигналы принимали радиолюбители во всех уголках планеты.

"История изменилась 4 октября 1957 года, когда Советский Союз осуществил успешный запуск "Спутника", - такую оценку этому событию дало в среду американское космическое ведомство - NASA. "Этот запуск ознаменовал начало космической эры и космической гонки между США и СССР", - подчеркивается в распространенном ведомством заявлении, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Как отмечает NASA, "американская общественность, застигнутая этим запуском врасплох, испытывала такие же ощущения, как при нападении японцев на [военно-морскую базу] Перл-Харбор менее чем за 16 лет до этого события". "Американцы опасались, что Советский Союз, который, как они считали, отстает в технологическом плане от США после разрушительной Второй мировой войны, может нанести удар по Соединенным Штатам с помощью баллистических ракет, оснащенных ядерными боеголовками", - говорится в заявлении.

"Запуск "Спутника" способствовал тому, что правительство США сфокусировалось на реализации своей космической программы, и 31 января 1958 года Армия (здесь так называют сухопутные войска - прим. ТАСС) запустила спутник Explorer-1. А летом того же года Конгресс и президент Эйзенхауэр учредили NASA".

По словам NASA, "запуск "Спутника" обернулся соперничеством, которое продолжалось десятилетия и привело к отправке американцев на Луну". "Но это соперничество в конечном итоге переросло в сотрудничество, - указывается в заявлении. - Американцы и россияне спустя 60 лет после запуска работают бок о бок вместе с астронавтами из других стран на борту Международной космической станции".