Ученые успешно калибровали инструменты летящего к астероиду Бенну зонда OSIRIS-REx

ВАШИНГТОН, 5 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские специалисты успешно откалибровали научные приборы космического аппарата OSIRIS-REx, летящего к астероиду Бенну. Об этом сообщила в среду корреспондент ТАСС официальный представитель Лунной и планетарной лаборатории (ЛПЛ) Университета штата Аризона Эрин Мортон.

"Нам удалось подтвердить, что научные инструменты, установленные на борту этого космического аппарата, сработали, как планировалось, в ходе четырех дней научных наблюдений. И ученые смогли калибровать их, используя Землю и Луну в качестве мишеней", - сказала сотрудник ЛПЛ. Это учреждение занимается вместе с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и рядом других американских научных центров реализацией проекта OSIRIS-REx.

Мортон подтвердила, что зонд "теперь движется курсом на Бенну". На траекторию полета к этому астероиду аппарат вышел, совершив 22 сентября гравитационный маневр у Земли. Зонд тогда приблизился к Земле на расстояние 17237 км и использовал ее силу притяжения подобно праще, чтобы набрать необходимое ускорение и поменять плоскость своей орбиты. При этом аппарат пролетел над Антарктидой в районе мыса Горн.

Точный расчет

Как уточнила представитель ЛПЛ, этот пролет у Земли был совершен "настолько точно, что космическому аппарату не понадобится совершать маневр коррекции траектории, который намечался на начало октября". "В июне 2018 года зонд должен будет выполнить еще один маневр в глубоком космосе, а затем серию небольших маневров на подлете к астероиду, чтобы поменять скорость и направление [движения]", - рассказала Мортон. Как она пояснила, за счет этих маневров автоматическая станция "сможет перейти на орбиту вокруг астероида Бенну".

Планируется, что сближение автоматической станции с астероидом Бенну начнется в августе будущего года.

О проекте

Зонд, выведенный в космос в сентября минувшего года, оснащен несколькими приборами, в том числе фотокамерами, спектрометрами и лазерным высотомером. Аппарат должен выйти на орбиту вокруг Солнца, по которой вращается астероид Бенну, догнать его и приступить к его изучению. Затем будет предпринята операция по захвату грунта на астероиде с помощью руки-манипулятора, снабженной специальным пневматическим устройством. В общей сложности сотрудники NASA рассчитывают собрать от 60 г до 2 кг астероидного грунта.

Одна из главных целей этого проекта - получение новых данных о строении и составе астероидов, представляющих потенциальную опасность для нашей планеты. Впоследствии эти сведения могут быть использованы при организации специальных миссий по предотвращению астероидной угрозы. Предполагается, что пробу грунта на астероиде аппарат возьмет где-то в 2019 или 2020 году. А возвращение на Землю спускаемой капсулы зонда намечается на сентябрь 2023 года.

Как ожидается, изучение этой пробы грунта поможет ученым и лучше понять, как протекало формирование Солнечной системы.

Бенну диаметром около 550 м вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Вероятность столкновения с ним составляет 1 к 4000. Его падение на Землю было бы эквивалентно взрыву мощностью 2700 мегатонн.

OSIRIS-REx является одним из трех аппаратов, созданных экспертами NASA для запуска в дальний космос по программе New Frontiers. Два других - это межпланетная станция New Horizons, пролетевшая в прошлом году на близком расстоянии от Плутона, и автоматическая межпланетная станция Juno, при помощи которой ведутся исследования Юпитера.