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SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с телекоммуникационным спутником

Космос
8 октября, 9:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

В компании заявили, что для подготовки летательного аппарата специалистам требуется больше времени

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НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Компания SpaceX перенесла намечавшийся на субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником двойного назначения SES-11/EchoStar 105.

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Теперь предполагаемый старт аппарата предварительно намечен на 11 октября в 18:53 по времени Восточного побережья США (01:53 мск 12 октября). SpaceX не стала вдаваться в подробности причин переноса запуска, указав лишь, что компании требуется дополнительное время для подготовки полета.

Гибридный аппарат, о котором идет речь, предназначен для замены сразу двух отслуживших спутников - AMC-15 и AMC-18. Первый из этих аппаратов, принадлежащий EchoStar, использовался для предоставления телекоммуникационных услуг на территории США и стран Карибского бассейна.

Второй спутник принадлежит люксембургской SES и предназначался для оказания услуг ретрансляции кабельного ТВ и телевидения высокой четкости на территории США, Канады и Мексики. Оба этих аппарата должны быть заменены одним SES-11/EchoStar 105.

Для доставки спутника на орбиту SpaceX планирует повторно использовать ступень Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуске и благополучно вернулась на Землю.

В случае успешного запуска, это будет уже третья удачная попытка многоразового использования нижнего элемента носителя, осуществленная компанией. Впервые SpaceX повторно использовала ступень, уже побывавшую в космосе, при запуске телекоммуникационного спутника SES-10 в конце марта этого года. Второй раз это произошло при доставке болгарского спутника связи BulgariaSat-1 в июне. SpaceX намеревается в этот раз также попытаться посадить элемент на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Кроме того, на 9 октября компания запланировала еще один запуск своей ракеты с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Falcon 9 должна будет вывести на орбиту сразу 10 телекоммуникационных спутников, которые пополнят орбитальную группировку Iridium. Старт носителя намечен на 05:37 по времени Западного побережья США (15:37 мск).

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