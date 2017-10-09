Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ракета Falcon 9 с 10 спутниками связи стартовала с базы в Калифорнии

Космос
9 октября, 16:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, октября. /ТАСС

Первая ступень ракеты приземлилась на дистанционно управляемую платформу в Тихом океане, сообщила компания

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/SPACEX

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в понедельник ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), его трансляцию SpaceX вела на своем сайте.

Как следует из сообщения, размещенном в Twitter компании, первая ступень Falcon 9 приземлилась на дистанционно управляемую платформу в Тихом океане.

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной телефонной связи, базирующийся недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT. Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX.

Смотрите также

Американская ракета-носитель Falcon 9. Досье

SpaceX планирует начать колонизацию Марса в 2022 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ
2
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
3
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
4
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
5
Биография врио губернатора Омской области Александра Буркова
6
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
7
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама