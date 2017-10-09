Ракета Falcon 9 с 10 спутниками связи стартовала с базы в Калифорнии

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НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в понедельник ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), его трансляцию SpaceX вела на своем сайте.
Как следует из сообщения, размещенном в Twitter компании, первая ступень Falcon 9 приземлилась на дистанционно управляемую платформу в Тихом океане.
Falcon 9 has landed. SpaceX has recovered a first stage booster for the 17th time. https://t.co/UYEzCDpA7c pic.twitter.com/3r211Tl76H— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) 9 October 2017
Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной телефонной связи, базирующийся недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT. Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX.