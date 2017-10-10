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В Японии успешно запущен спутник для системы позиционирования

Космос
10 октября, 1:39 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, октября. /ТАСС

Спутник был запущен с космодрома на острове Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима

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ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Япония во вторник успешно вывела на орбиту четвертый аппарат из серии спутников "Митибики" ("Указывающий путь"), призванных создать собственную систему космического позиционирования. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По его сведениям, аппарат отделился от тяжелой ракеты-носителя H-2A на высоте около 270 км над поверхностью Земли и продолжил движение по заданной траектории. Спутник был запущен с космодрома на острове Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

Предыдущий, третий аппарат этой серии был выведен на орбиту 19 августа. Создание группировки из четырех аппаратов позволит с 2018 года использовать ее для дополнения американской системы глобального космического позиционирования GPS, которая в Японии иногда дает сбои в труднодоступных районах. Предполагается, что к 2023 году на орбите будут находится уже семь "Митибики", и тогда они получат возможность работать в Азиатско- Тихоокеанском регионе независимо от GPS. Эта американская система действует глобально и имеет на орбите 31 спутник.

Особенность японской системы позиционирования, получившей название QZSS, заключается в высокой степени шифрования сигналов. Как утверждается, это дает возможность надежно защитить их от помех, которые могут создавать недружественные государства или террористические организации. Помимо гражданских пользователей, на "Митибики" предполагается полностью переключить вооруженные силы и спецслужбы Японии.

Утверждается, что эти спутники способны определять координаты объектов на поверхности Земли с погрешностью порядка 6 см. У нынешней американской GPS она составляет примерно 10 метров. В Японии уже создана компания, которая будет предлагать услуги "Митибики", в частности, для автомобильной навигации, для систем управления беспилотных машин, а также предоставлять ее возможности зарубежным клиентам.

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