Россия может заключить четыре коммерческих контракта на запуск "Протонов" в 2019 году

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия может заключить четыре контракта по международным пускам ракет "Протон" в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности гендиректора Центра им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель "Протонов") Алексей Варочко.
"На сегодняшний день на 2018 год предприятие имеет полную загрузку. Что касается 2019 года, мы сейчас отрабатываем в рамках возможного заключения четыре контракта по международным пускам", - сказал Варочко.
Он сообщил, что в этом году предприятие должно изготовить еще четыре ракеты "Протон-М", а в 2018 будет изготовлено 10 таких носителей.
В этом году с помощью "Протона-М" уже было выполнено три коммерческих старта со спутниками Echostar-21, Amazonas-5 и AsiaSat-9.
Эксклюзивное право на маркетинг РН "Протон" имеет компания International Launch Services Inc. (дочернее предприятие Центра им. М. В. Хруничева).