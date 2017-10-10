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Омский "Полет" имеет заказ на производство десяти ракет "Ангара"

Космос
10 октября, 12:09 UTC+3 МОСКВА 10, октября. /ТАСС

6 октября составные части одной "Ангары" были отправлены из Омска в Москву для запуска с Плесецка

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Ракета-носитель "Ангара" в Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева

Ракета-носитель "Ангара" в Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева

© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Филиал Центра имени М. В. Хруничева в Омске (производственное объединение (ПО) "Полет") на сегодняшний день имеет заказ на производство 10 ракет "Ангара". Одну ракету для отправки на Плесецк начнут собирать в Москве в ближайшее время, сообщил ТАСС исполняющий обязанности гендиректора Центра Алексей Варочко.

По его словам, по линии Минобороны РФ Центр имени М. В. Хруничева должен выходить на новый носитель - "Ангару". "Там (на ПО "Полет" - прим. ТАСС) есть заказ на 10 машин, которые надо изготавливать", - сказал Варочко.

Интервью

Алексей Варочко

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Глава Центра уточнил, что 6 октября из Омска в Москву были отправлены составные части одной "Ангары" для запуска с Плесецка. "Мы в течение 15 дней рассчитываем их получить. В дальнейшем будет идти сборка ракеты, ее отработка, проведение испытаний. После получения заключения от ЦНИИмаш ракета будет подготовлена к отправке на космодром Плесецк", - уточнил он.

Пока было выполнено только два старта ракет семейства "Ангара". Первый испытательный запуск легкой версии ракеты "Ангара-1.2ПП" был выполнен с космодрома Плесецк 9 июля 2014 года, в декабре того же года с северного космодрома впервые стартовала тяжелая версия - "Ангара-А5".

Как сообщалось ранее, перед началом серийного производства "Ангары" планируется провести 10 испытательных пусков тяжелой версии ракеты и четыре - легкой.

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