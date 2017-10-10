Лавров: адаптацию системы ПВО СНГ к обороне в космосе планируется завершить к 2025 году

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Процесс адаптации объединенной системы ПВО стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) к решению задач воздушно-космической обороны планируется завершить к 2025 году. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ.

"В рамках сотрудничества в военной сфере принято решение об основных направлениях адаптации нынешней объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. Идет речь о том, чтобы эту работу завершить к 2025 году", - сказал он.

Кроме того, отметил глава МИД РФ, было одобрено два важных документа в сфере безопасности. "В фокусе нашего внимания был ряд вопросов сотрудничества в сфере безопасности, одобрено два важных документа - концепция сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также концепция по противодействию коррупции", - сообщил он.