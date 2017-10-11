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Спутник "Метеор-М" отправили на космодром Восточный

Космос
11 октября, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Аппарат предназначен для получения гидрометеорологической информации

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Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М"

Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М"

© Роскосмос

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М" отправили на космодром Восточный, сообщили в Роскосмосе.

"Космический аппарат "Метеор-М" после успешного завершения испытаний на герметичность и упаковки в контейнер 10 октября 2017 года был доставлен в аэропорт для отправки на космодром Восточный. В корпорации "ВНИИЭМ" (компания-разработчик - прим. ТАСС) завершены работы по упаковке и отгрузке документации и необходимого оборудования, в 23:00 космический аппарат авиатранспортом отправлен на космодром для последующего запуска", - сказали в госкорпорации.

На Восточном будут проведены работы по подготовке аппарата к запуску на техническом и стартовом комплексах. Запуск спутника запланирован на 28 ноября и станет вторым для Восточного.

"Метеор-М" №2-1 является третьим аппаратом космического комплекса "Метеор-3М", который создается в корпорации "ВНИИЭМ".

Космический комплекс "Метеор-3М" разработан в рамках Федеральной космической программы по заказу Роскосмоса. Комплекс предназначен для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку.

Первые два космических аппарата комплекса были успешно запущены с космодрома Байконур. Пуски последующих спутников серии "Метеор-М" будут осуществляться с Восточного.

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