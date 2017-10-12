Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ракета Falcon 9 с телекоммуникационным спутником стартовала с мыса Канаверал

Космос
12 октября, 2:16 дата обновления: 12 октября, 2:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, октября. /ТАСС

Вскоре после запуска стало известно, что нижняя ступень ракеты-носителя совершила спуск на платформу в Атлантическом океане

Поделиться
Материал из 1 страницы
Запуск ракеты-носителя Falcon 9

Запуск ракеты-носителя Falcon 9

© EPA/SPACEX

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в среду ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником двойного назначения SES-11/EchoStar 105. Старт состоялся в 18:53 по времени Восточного побережья США (01:53 мск четверга) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Прямую трансляцию запуска SpaceX вела на своем интернет-сайте.

Смотрите также

Американская ракета-носитель Falcon 9. Досье

Данный гибридный аппарат предназначен для замены сразу двух спутников - AMC-15 и AMC-18. Первый из этих аппаратов, принадлежащий EchoStar, использовался для предоставления телекоммуникационных услуг на территории США и стран Карибского бассейна.

Для доставки спутника на орбиту SpaceX повторно использовала ступень Falcon 9, которая ранее уже применялась при запуске в феврале этого года грузового корабля Dragon к Международной космической станции, после чего благополучно вернулась на Землю.

SpaceX удалось и в этот раз успешно посадить ступень, которая приземлилась на гигантскую плавучую платформу в Атлантическом океане. В компании подчеркнули, что хотят повторно использовать ее при дальнейших запусках.

Это уже третья успешная попытка многоразового использования нижнего элемента носителя, осуществленная компанией. Впервые SpaceX повторно использовала ступень, уже побывавшую в космосе, при запуске телекоммуникационного спутника SES-10 в конце марта этого года. Второй раз это произошло при выводе на орбиту болгарского спутника связи BulgariaSat-1 в июне.

Вскоре после запуска стало известно, что нижняя ступень ракеты-носителя совершила управляемый спуск на платформу в Атлантическом океане. 

"Нижняя ступень Falcon 9 приземлилась на платформу", - заявил представитель компании в эфире прямой трансляции, которую SpaceX вела на своем сайте.

Ранее данный элемент носителя уже использовался при запуске в феврале этого года грузового корабля Dragon к Международной космической станции, после чего благополучно вернулся на Землю. В компании подчеркнули, что хотят повторно использовать ступень и в дальнейшем.

Falcon 9 запустила спутник двойного назначения SES-11/EchoStar 105, который будет использоваться для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Соединенных Штатов и стран Карибского бассейна, а также для ретрансляции кабельного ТВ и телевидения высокой четкости в США, Канаде и Мексике.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Канада Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
2
Российские флаги сняли с торгпредства РФ в Вашингтоне
3
Сенаторы США возмутились, что Трамп до сих пор не ввел новые санкции против России
4
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
5
Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"
6
Высокоскоростной солнечный ветер вызвал на Земле магнитную бурю в 5 баллов
7
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама