СМИ: у карликовой планеты Хаумеа обнаружили газопылевые кольца

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Четвертая по величине карликовая планета Солнечной системы - Хаумеа - быстро вращается, имеет удлиненную форму и окружена газо-пылевым кольцом.

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Об этом сообщила в среду в журнале Nature международная группа астрономов, проводивших наблюдения за этим небесным телом, находящимся на окраине Солнечной системы в поясе Койпера - колоссальном скоплении малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы.

По их мнению, результаты, полученные в момент прохождения Хаумеа через диск одной из звезд, указывают на наличие кольца шириной около 70 км и радиусом 2287 км. Кольцо находится в плоскости экватора Хаумеа.

Хаумеа, названная в честь гавайской богини плодородия, находится от Солнца на расстоянии около 7,7 млрд км. Ее период обращения вокруг звезды составляет 281 год. Если бы было принято решение направить к Хаумеа автоматическую станцию, то она достигла бы этой карликовой планеты через 15 лет после старта.