Источник: специалисты точно установят схему полета "Прогресса" к МКС после старта корабля

БАЙКОНУР /Казахстан/, 12 октября. /ТАСС/. Госкомиссия на Байконуре решила, что космический грузовик "Прогресс МС-07" впервые должен отправиться в четверг к Международной космической станции (МКС) по двухвитковой схеме, то есть он может долететь до станции за три часа. Но после старта корабля будет проводиться дополнительная оценка траектории полета, сообщил ТАСС источник на космодроме.

"Госкомиссия приняла решение о полете корабля по двухвитковой схеме. Экспериментальная двухвитковая стыковка будет применена впервые, что стало возможным после ввода в эксплуатацию новой ракеты-носителя "Союз-2.1а". Но специалисты примут решение об окончательной схеме стыковки только после оценки траектории полета "Прогресса" к МКС", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "это экспериментальный полет, в качестве резервной схемы будет использована двухсуточная". "Это абсолютно нормальная ситуация при отработке новых возможностей полета к МКС, мы всегда должны иметь запасной вариант", - пояснил источник.

Ранее уже была отработана другая короткая схема полета космических кораблей "Прогресс" и "Союз" к МКС, во время которой корабль делает четыре витка по орбите вокруг Земли. Она в два раза дольше новой (корабль стыкуется к МКС через шесть часов после старта).

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-07" отправится с космодрома Байконур к Международной космической станции в 12:32 мск. На борту корабля 2,5 т различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, вода, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов.