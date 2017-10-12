Источник: специалисты точно установят схему полета "Прогресса" к МКС после старта корабля

Черчесов: Кокорин в прошлом сезоне попал в непростую ситуацию, но сделал выводыСпорт 12 октября, 12:05
Чечня рассчитывает на рост турпотока более чем на четверть в 2018 годуОбщество 12 октября, 12:04
Теннисистка Кузнецова может сняться с "ВТБ Кубка Кремля" из-за травмыСпорт 12 октября, 12:00
Макарова и Веснина претендуют на звание лучших теннисисток в паре по итогам сезонаСпорт 12 октября, 11:58
Источник: специалисты точно установят схему полета "Прогресса" к МКС после старта корабляКосмос 12 октября, 11:55
Британская теннисистка Конта снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 12 октября, 11:48
Долги управляющих компаний перед свердловским филиалом "Т Плюс" составили 5,2 млрд рублейНовости Урала 12 октября, 11:45
Баскетболистки УГМК начали сезон Евролиги-2017/18 с домашней победыНовости партнеров 12 октября, 11:38
Стеблин: Узбекистан имеет хоккейные традиции для вступления в КХЛ в ближайшем будущемСпорт 12 октября, 11:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАЙКОНУР /Казахстан/, 12 октября. /ТАСС/. Госкомиссия на Байконуре решила, что космический грузовик "Прогресс МС-07" впервые должен отправиться в четверг к Международной космической станции (МКС) по двухвитковой схеме, то есть он может долететь до станции за три часа. Но после старта корабля будет проводиться дополнительная оценка траектории полета, сообщил ТАСС источник на космодроме.
"Госкомиссия приняла решение о полете корабля по двухвитковой схеме. Экспериментальная двухвитковая стыковка будет применена впервые, что стало возможным после ввода в эксплуатацию новой ракеты-носителя "Союз-2.1а". Но специалисты примут решение об окончательной схеме стыковки только после оценки траектории полета "Прогресса" к МКС", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что "это экспериментальный полет, в качестве резервной схемы будет использована двухсуточная". "Это абсолютно нормальная ситуация при отработке новых возможностей полета к МКС, мы всегда должны иметь запасной вариант", - пояснил источник.
Ранее уже была отработана другая короткая схема полета космических кораблей "Прогресс" и "Союз" к МКС, во время которой корабль делает четыре витка по орбите вокруг Земли. Она в два раза дольше новой (корабль стыкуется к МКС через шесть часов после старта).
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-07" отправится с космодрома Байконур к Международной космической станции в 12:32 мск. На борту корабля 2,5 т различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, вода, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов.