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Запуск корабля "Прогресс МС-07" перенесен на 14 октября

Космос
12 октября, 12:39 дата обновления: 12 октября, 13:19 UTC+3

Как сообщил источник на Байконуре, решение связано с отсутствием телеметрии с корабля

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Старт грузового корабля "Прогресс МС-07" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур перенесен на 14 октября, сообщил комментатор в Центре управления полетами (ЦУП).

"Запуск грузового корабля "Прогресс МС-07" перенесен на 14 октября в 11:46 мск", - сказал комментатор.

Время стыковки корабля с Международной космической станцией (МКС), а также схему полета (двухсуточная, шестичасовая или трехчасовая) госкомиссия определит отдельно.

Источник на Байконуре, в свою очередь, сообщил, что решение о переносе принято из-за отсутствия телеметрии с "Прогресса". "Пропала телеметрия с корабля", - сказал собеседник агентства. Телеметрия подразумевает дистанционное получение от корабля параметров работы различных его систем.

Старт "Прогресса МС-07" должен был состояться в четверг в 12:32. Предполагалось, что он впервые совершит полет по трехчасовой схеме (два витка по орбите Земли). На сегодняшний день самой быстрой отработанной схемой полета к орбитальной станции для кораблей "Прогресс" и "Союз" является шестичасовая (четыре витка вокруг Земли). Впервые по четырехвитковой схеме в космос отравился "Прогресс М-16М" в августе 2012 года.

На борту корабля находятся 2,5 тонны различных грузов для МКС, в том числе топливо, вода, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов.

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