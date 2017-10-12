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Японские ученые засняли на видео небольшой астероид

Космос
12 октября, 14:29 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Небесное тело в четверг максимально приблизилось к Земле и прошло от нее на расстоянии в 50 тыс. км

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Изображение астероида с интервалом 110 секунд

Изображение астероида с интервалом 110 секунд

© Kiso observatory/University of Tokyo

ТОКИО, 12 октября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Обсерватория Токийского университета "Кисо" в горной префектуре Нагано в центре главного острова страны Хонсю объявила о том, что смогла снять видео небольшого астероида диаметром 10-30 м, который в четверг максимально приблизился к Земле. Он прошел от нее на крайне близком расстоянии всего лишь порядка 50 тыс. км. Угрозы столкновения не было.

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Видео астероидов удается делать крайне редко, отмечают эксперты Токийского университета.

В следующий раз этот микроастероид, зарегистрированный как 2012ТС4, приблизится к Земле через два года. По своим размерам, полагают в Токийском университете, он в целом соответствует небесному телу, которое 15 февраля 2013 года врезалось в земную атмосферу, распалось, а его фрагменты упали в районе Челябинска. В городе были разрушения и пострадавшие.

В Японии этот инцидент вызвал большой отклик - здесь полагают, что при падении осколков астероида "челябинского типа" на густонаселенную и крайне плотно застроенную зону Токио может привести к большим жертвам и разрушениям. Именно это побудило японских астрономов активизировать программу слежения за малыми небесными телами - особенно за теми, чья орбита пролегает опасно близко к Земле.

Во второй половине мая нынешнего года в Токио состоялась международная конференция по проблемам защиты Земли от столкновения с малыми космическими телами. В ней приняла участие элита космологии - специалисты американского NASA, Европейского космического агентства, японского аэрокосмического агентства JAXA, российского Института астрономии РАН.

По данным японского аэрокосмического агентства JAXA, к настоящему времени зафиксировано около 16 тыс. небесных тел, способных потенциально угрожать нашей планете. Столкновение с ними может иметь огромные последствия: например, считается, что происшедший примерно 65,5 млн лет назад инцидент такого рода привел к резкому изменению климата на Земле и стал одним из факторов гибели динозавров.

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